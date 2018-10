Mihalik Enikőnek egészen intim helyen van egy tetkója

Mihalik Enikő egy ideje vlogol, nemrég indult saját csatornája, ahol most 18 érdekességet árult el magáról.

A modell 18 dolog, amit nem tudtál rólam címmel tett közzé egy videót az oldalán, melyben igyekezett olyan információkat elárulni magáról, amikről korábban nem nagyon beszélt.

Egy intim dolgot is elmondott a követőknek: kiderült, hogy a 19. születésnapjára egy feketecsillag-tetoválást kapott a testvérétől, amit - ahogy fogalmaz - jó mélyre rejtett a bugyijában. Emellett négy másik, fehér színű tintával készült minta is díszíti a testét, ezek pontos helyéről is mesélt.