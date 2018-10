Mostohaapja akarta megölni a tévésztárt

Tiffany Haddish arról vallott, hogy jó harminc éve a mostohaapja megpróbálta megölni őt és több családtagját.

Tiffany Haddish önéletrajzi könyvében, a The Last Black Unicorn-ban írt nehéz gyerekkoráról, egy különösen kemény epizódról pedig a New York Timesnak is beszámolt.

A komika arról mesélt, hogy 1988-ban a mostohaapja megpróbálta megölni őt, az anyját és a testvéreit: a kocsijukban elvágta a fékvezetéket, mire karamboloztak, az anyuka több agyi sérülést is szenvedett.

Az eset idején nyolcéves Haddishnak később maga a mostohaapa vallotta be, hogy mi volt a terve, mire a lány bosszút forralt – nagyanyja beszélte le azzal, hogy majd az élet elrendezi a dolgokat. Onnantól kezdve a mostohaapát valóban üldözte a sors, a kilétére viszont azóta sem derült fény, a People magazin sem tudta kideríteni.

Haddish tavaly a Girls Trip-pel vált szélesebb körben ismertté, idén az Emmy-díjat is megkapta a Saturday Night Live egyik epizódjáért.