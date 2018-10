Igazi sztárparádéval tér vissza a klasszikus sorozat

Nagy nevekkel tér vissza a képernyőre a Murphy Brown című vígjátéksorozat, többek között Bette Midler, Brooke Shields és Peter Gallagher is benne lesz.

Visszatér az eredetileg 1988 és 1998 között futott Murphy Brown, és – a régi sorozat hagyományához híven – most is tele lesz neves visszatérő szereplőkkel és vendégszereplőkkel.

Bette Midlert és a Daytime Emmy-díjat többször elnyerő riportert, Katie Couricot már az eredeti kiadásban is láthattuk, előbbi fiktív karakterként jelent meg, utóbbi önmagát játszotta – a szerepüket most is megismétlik.

Új szereplőként jelenik meg mellettük Brooke Shields és Peter Gallagher, valamint a Night Court és az Ügyvédek Emmy-díjas színésze, John Larroquette.

A Murphy Brown egy agilis riporternő (Candice Bergen) és tévés kollégái kalandjairól szólt, ahogyan a mostani verzió is, csak épp figyelembe véve az időközben eltelt évtizedek technikai fejlődését, médiatrendjeit.