Trónok harca: újabb szereplő beszélt a befejezésről

A Trónok harcá-ban Aryát játszó Maisie Williams örül, hogy továbbléphet a szerepből, el is mondta, miként fejezte be a forgatást.

A Trónok harca forgatását már júliusban befejezték, azóta többek között Kit Harington és Peter Dinklage is beszélt a sorozat végéről – most pedig Arya alakítója, Maisie Williams is megszólalt, a The Guardiannek mesélt.

A színésznő 14 éves volt, amikor elindult a sorozat, most pedig már 21 múlt, szívesen kipróbálná más szerepekben is magát. "Eljutottam a végéig, többet nem akartam. Kimerítettem minden részletet Aryával kapcsolatban" – mondta, hozzátéve, hogy az utolsó évadban a szokottnál több feladat hárult rá, már csak azért is, mert viszonylag kevés karakter maradt életben a végjátékra.

Williams arról számolt be, hogy az ideális ponton fejezte be a munkát: szép volt az utolsó felvétele, amiben egyébként csak egyedül szerepelt – utána bement a lakókocsijába, hogy megeméssze a történteket, aztán pedig rengeteg szakét ivott a vacsorához.

Hozzá kell tenni, hogy a jeleneteket általában nem kronológiai sorrendben veszik fel egy sorozatnál, így korántsem biztos, hogy Arya története is azzal a képsorral zárul, amiről Williams mesélt.