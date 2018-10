Selma Blair bejelentette, hogy szklerózis multiplexes

Instagram-oldalán számolt be a betegségről.

A színésznőnél augusztus közepén diagnosztizáltak szklerózis multiplexet, mint írja, néha elesik, néha leejt dolgokat, és az emlékei sem teljesen tiszták. A hírt most közölte a nyilvánossággal.

Csak most derült ki, idén nyáron, pedig a teste korábban is jelzett, de akkor nem gondolt semmi komolyabbra. Egészen addig nem vette komolyan a tüneteket, míg épp egy orvos előtt nem esett el. „Valószínűleg 15 éve élek együtt ezzel a gyógyíthatatlan betegséggel. Most megkönnyebbültem, hogy legalább tudom, mi a bajom” – írta.

Reméli, hogy teljes életet tud majd élni, és a poszttal reményt ad azoknak, akik ezzel a kórral küzdenek. „Szeretnék újra játszani a gyerekemmel. Szeretnék újra sétálni az utcán, jó lenne újra lovagolni” – tette hozzá.

Selma Blair jó húsz éve van a pályán, 1995-ben egy sorozatban kezdte. Most épp az Another Life című sorozatot forgatja, korábban láthattuk a Gyilkos játékokban, a Nyugi Charlie-ban, a Kegyetlen játékokban, az Édes kis semmiségben, a Doktor szösziben, sok más film és sorozat mellett.