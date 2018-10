Curtis megint nem ment el egy koncertjére

A rapper betegséggel küzd, hét perccel a meghirdetett fellépés megkezdése előtt írta ki Facebook-oldalára, hogy mégsem megy Székesfehérvárra.

Az Albabar nevű helyen lépett volna fel Curtis, október 23-án 1:30-kor, de nem jelent meg a szórakozóhelyen, viszont kiírta, hogy beteg: mindezt 1:23-kor. „Kedves Albabar, kedves fehérváriak! Egész nap betegséggel harcoltam, de sajnos ő nyerte a csatát. Megértem és sajnálom a koncertre várókat, de ez nem Albabar és a szervezők hibája. Remélem, hamarosan be tudjuk pótolni! Jó bulizást nélkülem” – írta Curtis.

Mivel drogproblémáiról sokat cikkezett a sajtó, és az is értesült a kokainos évekről, aki nem olvasta a könyvét, nem nagyon hitt neki senki.

„Hajnali egy órakor meg bemondták, hogy fél kettőkor fellépsz. Ez az igazi csalódás. Most megmutattad miért is b.szott ki a Majka” – írja egy követője, aki a helyszínen volt. „Drogozott vagy beteg volt, nem érdekel! Kívánom, hogy továbbra is harcoljon a rossz ellen, beleértve Majkát és a drogot!” – írta egy másik híve, akit máris leoltott egy harmadik netező: „Majka lett a rossz fiú? :D Neked is le kéne állni a szerekkel.”

Leginkább az időben érkezett tájékoztatás hiánya fájt a rajongóknak, akik éjjel fél kettőkor még abban hittek, hogy fellép Curtis. „Arról igenis tehet, hogy nem jelezte előbb, hogy nincs jól. Mert ha valóban beteg, és mondjuk délután közli, akkor a szervezők és az emberek nem várják az utolsó pillanatig. Hanem akkor például már este 7-8 felé mindenki tudta volna, hogy sorry, de ez van. De hogy éjjel derüljön ki utolsó utáni pillanatban...” – írta egy kommentelő.