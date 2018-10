Németh Kristóf elárulta, mire költené a tízmilliós nyereményt

Németh Kristóf pénznyeremény nélkül is vállalta volna a TV2 műsorát, de mint mondja, lenne helye a tízmilliós nyereménynek - el is árulta, hogy mire költené.

"Néhány kommentelő ugyan kevesellte ezt az összeget, de azt gondolom, ma Magyarországon tízmillió forint még mindig mindenkinek hatalmas összeg. Helye is lenne bőven, hiszen most indítjuk el a közös életünket, szeretnénk berendezni a lakásunkat. Én nemrégiben nyitottam meg a Fórum Színházat, emellett az édesanyámért is felelős vagyok, és természetesen ott van a tizenegy éves fiam, Lóci. Illetve reménykedünk abban is, hogy egyszer még bővül a családunk" - sorolta a színész.

Németh Kristóf A legbátrabb páros forgatásán megkérte kedvese kezét Máltán, így az esküvő megszervezéséhez is jól jönne, ha nem a megtakarításokhoz kellene hozzányúlniuk. A színész számára a jótékonyság is fontos, karitatív célokra is szánna a pénzből - árulta el a Blikknek.