A közös munka könnyen összehozhat két embert, de ugyanúgy szét is mehetnek miatta – ahogy azt nemegyszer láttuk sztároknál is. A Vámpírnaplók vagy a Hősök szerelmespárja nem bírta ki együtt a sorozat lezárásáig, a Dexter főszereplőinél is hamarabb véget ért a házasság, mint a széria, de Jennifer Lawrence, illetve Sean Penn is kereshetett már új partnert egy-egy film után.