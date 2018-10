Új magyar hangokkal folytatódik az egyik népszerű sorozat

A Simpson család hamarosan új részekkel lesz képernyőn, ugyanis a sorozat visszatér egyik korábbi csatornájára, a VIASAT6-ra.

A 29. évad epizódjai november 6-tól minden hétköznap 14:35-től lesznek láthatók – tudta meg a SorozatWiki a tévéadót működtető Sony Pictures Television CE sajtóosztályától. A FOX-on már adásba került részek után november utolsó hetében pedig megérkeznek a hazánkban még nem látott epizódok is A Simpson család 29. évadából.

A sorozat főszereplőinek húsz éve megszokott magyar hangjait tekintve több változás is lesz. A legfőbb, hogy Homer Simpsont, a családfőt már nem Székhelyi József fogja megszólaltatni. A színművész halála után a szereplőt Háda János szinkronizálja tovább. A másik változás szintén a családot érinti; húsz év után új magyar hangot kap Bart, a kisfiú, Simonyi Balázstól Markovics Tamás veszi át a szerepet.

Markovics Tamás mesélte el a történetet egy posztban, amit a Magyarszinkron.hu osztott meg: