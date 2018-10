Gesztesi elmondta, mit gondol Liptai és Stohl hozzáállásáról

Volt felesége és régi barátja zsűrizi Gesztesi Károlyt a Sztárban sztár című show-ban.

Egykori felesége, Liptai Claudia és régi barátja, Stohl András zsűritag a Sztárban sztárban, abban a show-ban, ahol Gesztesi előbb nagyra nőtt, transzvesztita Dollyként bohóckodott, tipegett ide-oda, majd Presser Gábort alakítva kapott maximális pontszámot.

„Claudia senkivel nem elfogult. Miniszterrel is beszélt már úgy, mint velem vagy a lányával. Ő hiteles ember, és ha rossz lettem volna, megmondja" – vélekedett a volt férj. A válás óta is normális a kapcsolatuk, nincs botrány, és ezzel példát mutatnak, véli. „Tudunk segíteni embereknek, hogy így is lehet" – magyarázta.

Gesztesi szerint közös lányuk nem ütközött meg azon, hogy anyja mond kritikát apja produkciójáról egy tévéshow-ban. „Természetes kislány, nem merültek fel ilyen dolgok... minden természetesen folyik" – közölte.

Dolly lelke

Budakalászon, ahol lakik, mindenki mosolyogva nézett rá az első adás után, amikor lement újságot venni. Dolly nyilván nem tudott lenni testben és hangban sem: „Az illető lelkét, szívét akartam megfogni. Dolly nagy belső derűvel csinálta a koncerteket, bizonyos mozdulatokat ellestem, vicces volt" – summázta.

„Stohl Bucival pedig harmincéves ismeretség köt össze.. ő is nagyon hiteles a zsűriben, és ugyanúgy beszélgetünk a kamera előtt, mintha az utcán találkoztunk volna. Tiszteletben kell tartanunk a véleményüket" – mondta a Mokkában Gesztesi.