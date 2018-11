Szex közben benyitó gyerek, vécén lehúzott baba - valós sztorik sorozatban

Vannak szép számmal olyan sorozatok, amelyek igaz történeteket dolgoznak fel, fiktív szériákba is beszivároghat azonban a valóság, sőt néha az élet írja a legváratlanabb, legkülönösebb jeleneteket. Még az X-akták-ba vagy a Doctor Who-ba is befért valós sztori, de a vécén lehúzott csecsemő vagy a levesnáci története sem teljesen a forgatókönyvírók műve – ahogy minden idők hetedik legemlékezetesebb tévés pillanata sem.

Agatha Christie tényleg eltűnt

A Doctor Who egyik epizódjában, a 2008-as The Unicorn and the Wasp-ben Agatha Christie is megjelent, a történet szerint megtámadta egy óriás űrdarázs, amitől emlékezetkiesése lett, és 11 napra eltűnt. Leszámítva a darazsat, az írónővel ez valóban megtörtént 1926-ban: végül egy hotelban bukkantak rá, ahová álnéven jelentkezett be, de haláláig nem tudott magyarázattal szolgálni arra, hogy mi történt a 11 nap alatt.

Ön balhézna egy Down-kóros társasággal?

A Gyíkarcok-ként is ismert The Inbetweeners egyik korai epizódjában a srácok a híres Thorpe Parkba látogattak, hogy kipróbálják a vidámpark nem kevésbé híres hullámvasútját. Mindenképpen az első sorba akartak ülni, de a négy ülésből hármat már elfoglalt egy „különleges személyek”-ből álló társaság, mire az egyik fiú óriási balhét csapott. Kiderült, hogy pár Down-kóros miatt veszekszik, ahogy az a sorozat írójával egyszer valóban megesett:

New York ismert arca volt a levesnáci

A Seinfeld-nek volt egy The Soup Nazi, vagyis A levesnáci című része, amelyben a címbeli alakot egy Ali Yeganeh nevű New York-i fazonról mintázták. Sokak szerint a város legjobb levesét készítette, a modora viszont elviselhetetlen volt, Spike Feresten írót egyszer el is zavarta az étkezdéjéből – ami aztán bekerült a klasszikus vígjátéksorozatba is:

A George nevű szereplő itt azt tette szóvá, hogy nem kapott kenyeret a leveséhez, mire a szakács jelezte, hogy az plusz két dollár. A vendég kötötte az ebet a karóhoz, hogy az előtte lévők ingyen kapták, mire a levesnáci előbb felemelte az árat három dollárra, majd kijelentette, hogy George nem kaphat a leveséből.

