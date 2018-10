Fenyő Iván egy nő elől menekül, egy másikra gátlástalanul nyomul

Bőgős Bandi csak a karakter, amit alakít a Korhatáros szerelemben. Eleinte nem értette, miért rá gondoltak a túlérzékeny, de nyomulós figuránál, de azóta megszerette, sőt, élete egyik legjobb szerepének tartja.

„Mindenkinek vannak érzelmei, fontos, hogy megmutassuk ezeket. Bőgős Bandi azért más, kicsit túltolja, nyavalyog. Az első évadban is sokat sírt, most is lesz ilyen, de nagyon vicces jeleneteket írtak nekem. Mindent engedtek nekem, amit a forgatáson kitaláltam. Tényleg lubickolok a szerepben, szinte bármit csinálhattam, ami a karakterbe belefér” – lelkesedett Fenyő Iván.

„Engem is kiszemel egy nő, attól menekülök, de akit én szemelek ki, arra meg nagyon rámegyek. Hálás a szerep, ez az egyik legjobb, amit életember eljátszottam” – magyarázta. Eleinte zavarta, hogy rá gondoltak egy ilyen figuránál, de jól érzi magát benne, és a forgatásokon is nagy röhögések vannak.

Nem vagyok lúzer

„A figura akkor lesz jó, ha bennem is van ilyen tulajdonság, és azt felnagyítom. Az érzékenységet kellett felnagyítani, őrületbe átvinni. Én nem vagyok ilyen, nem vagyok lúzer” – mondta a FEM3 Caféban.

Fokozatosan megy bele a szerepbe, nem egyik percről a másikban lényegül át. Szerinte nagy különbség az őrült és a színész között, hogy utóbbi nem marad szerepben. Ő próbán például nem olyan intenzív, „sokkal több kéne”, mondják neki ilyenkor. De ha beindul a felvétel, akkor már mindent belead, véli Fenyő Iván.

A sorozat péntek este látható a TV2-n.