Mutatjuk, kivel jár most Ben Affleck volt neje

Ben Affleck és volt felesége, Jennifer Garner aláírták a válási papírokat, most már az is kiderült, hogy az asszony kivel randizik.

A US Weekly szellőztette meg, hogy Jennifer Garner már jó fél éve John Millerrel jár, a kapcsolatuk kezd komolyra fordulni – csak addig nem volt publikus, amíg a színésznő és volt férje, Ben Affleck alá nem írták a válási papírokat.

Millerről annyit lehet tudni, hogy menő üzletember, a Cali Group vezérigazgatója, negyvennél több gyorséttermet üzemeltet világszerte. Így néz ki egyébként:

Garner és Affleck tavaly adták be a válókeresetet, de már 2015-ben, tízévnyi házasság után is beszéltek róla. Jó kapcsolatban maradtak, három gyereküket is egyetértésben nevelik.