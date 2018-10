Brutális módszerrel akarták fogyasztani Király Lindát

Király Linda ma már úgy érzi, hogy kezdi megtalálni önmagát, és sikerül hátrahagynia szorongó énjét. Ez azonban nem volt mindig így: korábban rengeteget küzdött a beilleszkedéssel, súlyával, és azzal a gondolattal, hogy bár szülei csak a legjobbat akarják neki, nem tud nekik megfelelni.

"Apu kemény ember, és nekem kőkemény elvárásoknak kellett megfelelnem, ami nem mindig

sikerült. (...) Anyuról hasonlókat mondhatok, ő is mindig a legjobbat akarta, de engesztelhetetlen volt velem, különösen, ha a súlyomról volt szó. Emiatt sok tüske maradt bennem. De legyünk igazságosak, ő hallotta meg azt is már kisgyerek koromban, hogy kristálytisztán visszaéneklem a magyar népdalokat" - idézi az énekesnő vallomását A Király család című könyvből a Lokál.

Az énekesnő állítása szerint mindig is szorongó típus volt, aki nem igazán illett be a sorba. Súlyproblémáit is arra vezeti vissza, hogy csak a külvilágot szerette volna távol tartani önmagától. Kamaszként szülei épp a súlya miatti bántásoktól szerették volna megóvni a maguk módján.

"Elsősorban a súlyommal volt bajuk, ahogy ma is. Ha őszinte akarok lenni, szerintem mindhárom gyerek enyhe testképzavarát többek között az ő elvárásaik okozták. A apám például egy idő után úgy gondolta, elkezd engem terrorizálni: fogyjak már le! Egyik reggel például egy vödör hideg vízzel öntött nyakon: hogy gyerünk kifelé az ágyból, futni! (...) Bántott, persze. Meg a suliban is cikiztek, ahogy a kövér gyerekeket szokták" - emlékezett.

Az énekesnő manapság jól érzi magát a bőrében, akkor is, ha kicsivel többet nyom a mérleg, mint azt valójában szeretné.