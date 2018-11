Drew Barrymore szeme kifordult, ujja leszakadt

A horrorkomédia különös, hibrid műfaj, hiszen nem mindenkinek vicces, ha egy egyszer már elásott hulla félig rothadó feje előkerül, és heteken át filozofál és moralizál egy amúgy is erősen problémás család pincéjében.

A Santa Clarita Dietről lesz szó: Drew Barrymore, Timothy Olyphant, Liv Hewson, Skyler Gisondo a főszereplői, 2017-ben indult, kerek 20 rész ment le belőle, jövőre jön a folytatás. Mellékszerepben olyan ismert arcok bukkannak fel benne, mint a Vészhelyzetben és a Timelessben látott Goran Višnjić, illetve a Castle főszereplője, Nathan Fillion.

A történetben Joel és Sheila Hammond ingatlanügynökként tevékenykednek Santa Claritában, a napsütötte Kaliforniában, amikor az asszony rosszul lesz, meghal, feltámad (de közben telehány undorító löttyel mindent), majd zombiként él tovább.

De nem úgy zombiként, amint amilyenek az ide-oda bóklászó, tényleg agyatlan élőhalottak a Z Nation-ben vagy a Walking Deadben, hanem látszólag rendes emberként, aki szépen lemosdik reggel, hajat mos, szép ruhát húz, és házakat próbál eladni mindenféle népeknek. Hétköznapjaiban nem kis problémát okoz, hogy nem a hagyományos ételek után epekedik, hanem nyers emberhúsra éhezik – de nagyon.

Egy hibrid, bizarr sorozatról van szó, amely ugyan nem nélkülözi a vicces elemeket, mégis sokszor maga a néző sem érti pontosan, miért követi. Bár Drew Barrymore helyes, bájos, és Timothy Olyphantra is biztos másképp néz sok nő, de mindkettő erősen túljátssza a szerepet. Persze megszoktuk, hogy a szitkomokban sokszor ripacskodnak néha a színészek, és pont ugyanazt a grimaszt vágják, ugyanúgy néznek, ugyanaz a gesztusuk (ez mind humorforrás lehet) – de ebben az esetben a házaspár mindkét tagja idegesítő számos jelenetben.

Liv Hewson is a csapatban, ő Abby Hammond, az említett páros lánya, semmi különöset nem művel, ő még visszafogottabb a szerepben, nem úgy, mint az okostojás Eric, akit Skyler Gisondo alakít: az a figura, akitől előbb falra mászunk, utána már be sem engedjük hajlékunkba, majd harmadik találkozásra egy szívlapáttal agyoncsapjuk egy holdfényes éjszakán.

Nathan Fillion teljes egészében csak pár részben van jelen, ő az első áldozata a megvaduló, mohó Sheilának. A feldarabolt tetemet elföldelik, de az erősen megviselt fej előkerül, beszél, kívánságai vannak, filozofálgat: a párosnak nincs szíve újra kinyírni, így a pincében tárolják a beszélő fejet, és néha lemennek traccsolni vele. Van egy misztikus, történelmi (és persze kamu) vonal is benne, kiderül, hogy sok száz évvel ezelőtti szerb területekre vezetnek a szálak, ebbe az irányba is megy a nyomozás. Kissé zavaros katyvasz, mintha pár részeg este alatt dobták volna össze az ötleteket, amelyek abban az állapotban még viccesnek is tűnhettek.

Van benne rendőr, aki a szomszédban lakik, a sorozatgyilkos párocska jó barátja, és hosszú időn át nem jön rá, hogy kik laknak mellette. Hasonlót a The Americans lényegesen igényesebben már bemutatott (Stan Beeman esete, ugye), és milyen érdekes, hogy ott is a szülők gonoszkodtak nagy suttyomban, és a lányuk, Paige asszisztált az aljas tettekhez, és itt is hasonló zajlik, Abby falaz a zavaros hazugságok útvesztőjében bolyongó szülőknek. (Mondjuk, a két sorozatot összehasonlítani épp olyan bizarr, mint Hammondék egy átlagos szerdája).

A The Last Man On Earth volt hasonló, abban a tekintetben, hogy arról is nehezen lehetett lejönni, miközben a néző világosan érzékelte, hogy ripacsok a szereplők, túljátszanak mindent, és közben nyomasztotta, hogy annyi más, szép dolgot lehetne csinálni a bárgyú sorozat követése helyett. Hogy aztán a fekete humor viszi-e a képernyő elé az embert, vagy a halál kikacagásának megnyugtató érzete, vagy a kíváncsiság, lehet-e még nagyobb marhaságot kitalálni... azt már nem tudni. Nem értjük, hogy miért, de várjuk a harmadik évadot.