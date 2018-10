Kirúgták a tévésztárt, miután zaklatással vádolta a főnökét

A Hallmark csatorna tévés szakácsa, Shanti Hinojos beperelte egykori munkáltatóját, szerinte azért rúgták ki, mert szexuális zaklatással vádolta a főnökét.

Shanti Hinojos a bírósághoz fordult, állítása szerint azért távolították el a Hallmark csatorna Home and Family című főzőműsorából, mert panaszkodni mert az őt zaklató főnökére.

A szakács és ételstylist a csatorna anyacégénél, a Crown Mediánál állítólag többször jelezte, hogy a műsor vezető producere, a 83 éves Woody Fraser helytelenül viselkedik vele, a fejesek azonban nem tettek semmit, egy idő múlva inkább Hinojost rúgták ki valamilyen mondvacsinált ürüggyel.

Idén a Home and Family egyik műsorvezetőjét, Mark Steinest is kirúgták, ő is azt állítja, hogy azért váltak meg tőle, mert kiállt a Fraser által zaklatott nők, többek között Hinojos mellett.