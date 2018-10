Másfél év kihagyás után visszatér Szinetár Dóra

Kisfia születése óta először láthatja a közönség Szinetár Dórát, aki fokozatosan szeretne visszaszokni a munkába.

Szinetár Dóra kedd este látható majd először újra az Operettszínház színpadán, az Ének az esőben című musical Lina Lamontjaként. Ez még nem a teljes visszatérés, a színésznő úgy döntött, fokozatosan vállal feladatokat, így heti egyszer-kétszer lép fel a színházban vagy koncerteken.

"Ennyire könnyen még sosem ment, hogy a szülés után újra dolgozni kezdjek. Fizikailag és lelkileg is sokkal nehezebb volt, amikor Marci és Zorka világra jöttét követően újra munkába álltam. Talán a harmadik baba után a test már megtanulja ezt az állapotot, nem éri akkora sokk, így a hangommal sem volt semmi baj. De azt is hozzá kell tenni, hogy az elmúlt közel másfél évben tényleg kipihentem magam, már ami a munkát illeti" - mesélte a Blikknek Szinetár, aki hozzátette, mindig nagyon hiányzik a kisfia a próba végére, ezért amíg két-hároméves nem lesz, nem is szeretne teljes intenzitással visszatérni a színpadra.