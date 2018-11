Hét sorozat, amelyet simán ledarálhat egy nap alatt

Itt a négynapos hétvége, bepótolhatja azokat a sorozatokat, amelyekkel eddig csak szemezett – sőt olyanokat is találhat, amelyeknek egyetlen nap alatt a végére érhet. Egy pszichopata tini kalandjaira kíváncsi? Netán egy színészpalántának állt bérgyilkost nézne? Neurotikus nagyvárosi nővel vagy gyilkos szolgálólánnyal múlatná az időt? Ajánlunk pár, itthon kevéssé ismert szériát, amelyeknek legalább az első évadját ledarálhatja valamelyik szabadnapján.

The End of the F***ing World

8 x 18-22 perc

Történet egy tizenhét éves pszichopatáról, aki azt gondolja magáról, hogy képtelen bármilyen érzelemre, kisállatok öldösése után első emberi áldozatán is túlesne. A suliban kiválasztott lány halálra unja magát a történetnek helyet adó kisvárosban, így a kapcsolatuk másként alakul: együtt indulnak világgá, pénz nélkül. A vagány zenéket felvonultató, fekete humorú sorozatról itt írtunk bővebben.

Barry

8 x 29-38 perc

A Csontváz ikrek-ben és a Kész katasztrófá-ban is látott Bill Hader az itt látott alakításáért megkapta idén a legjobb vígjátéki színésznek járó Emmy-díjat, és valóban parádésan játssza a kiábrándult bérgyilkost, aki egy színitanodába tévedve új hobbit talál magának. A széria erőssége, hogy végig jól egyensúlyoz a hihetetlenül vicces és a hihetetlenül komor, netán brutális jelenetek között, ráadásul remek karakterekkel dolgozik. Kritikánkat itt olvashatja.

Fleabag

6 x 24-27 perc

Egy neurotikus, zavarodott nő (Phoebe Waller-Bridge) próbál boldogulni az arctalan Londonban, természetesen kínos randijai, pasizási kísérletei is jókora szerepet kapnak a történetben. Szerencsére a széria nem csupán ennek bemutatására koncentrál, mélyebbre is ás, nevette és ríkat egyszerre – a főhősnek ugyanis legjobb barátnője halálát is fel kell dolgoznia.

Killing Eve

8 x 42 perc

Ha már szóba került Phobe Waller-Bridge, ő alkotta meg az idei év egyik legnagyobb durranását, a Killing Eve-et is, csak épp ebben nem magára osztotta a főszerepet. A Grace klinika egykori Cristinája, Sandra Oh és A fehér hercegnő-ben is látott Jodie Comer macska-egér párharcát láthatjuk, előbbi egy brit titkosügynököt, utóbbi egy orosz bérgyilkost alakít.

