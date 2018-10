Hamarosan zárul a jelentkezés A Dalra

November 8. éjfélig lehet jelentkezni a Duna Televízió dalválasztó show-jának jövő évi mezőnyébe.

Nevezni kizárólag online, a www.adal.hu oldalon lehet, a jelentkezési lap kitöltésével és a szükséges mellékletek feltöltésével. A honlapon megtalálható A Dal 2019 részletes pályázati kiírása is. Idén is műfajtól függetlenül várják a műsor készítői a pályaműveket - kzölte az MTVA.

A Dal műsor évadaiban a nézők a kimagasló szakmai sikereket elért előadók mellett pályakezdő énekeseket, együtteseket is láthattak, akik évről-évre műfajok széles skáláját képviselve szerepeltek a versenyben. A tavalyi indulók közül a metálzene képviselője, az AWS zenekar nyerte meg A Dal 2018 dalválasztó show-t és ezáltal kijutott az Eurovíziós Dalfesztiválra.

Idén is érdemes jelentkezni a versenyre, hiszen A Dal 2019-ben is több különdíjat adnak majd át: „A Dal 2019 Legjobb Dalszöveg Írója" és a „A Dal 2019 Felfedezettje" elismerések mellett jövőre is lesz online Akusztik Dalverseny. A Dal 2019 nyertese képviselheti Magyarországot a 64. Eurovíziós Dalfesztiválon, amelyet 2019 májusában, Tel-Avivban rendeznek meg.