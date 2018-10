Most megtudhatja, hogyan folytatták volna a Xenát

2016-ban feltámasztották volna a Xena: A harcos hercegnő című sorozatot, most kikerült a netre a tervezett pilot forgatókönyve is.

A Xena felélesztéséből 2016-ban nem lett semmi, egy Facebook-csoportnak köszönhetően azonban most letölthető a tervezett reboot első forgatókönyve – minden rajongó maga ítélheti meg tehát, hogy lett-e volna értelme a folytatásnak:

A forgatókönyvet egyébként a Lost-ba is besegítő Javier Grillo-Marxuach írta, aki Xena és Gabrielle kapcsolatába is vitt volna egy kis romantikus színezetet, de lettek volna más változások is, Herkules például gonoszként jelent volna meg.

Grillo-Marxuach aztán tavaly áprilisban – kreatív nézetkülönbségre hivatkozva – kilépett a projektből, augusztusra pedig már az NBC is ejtette a reboot tervét.