Még mindig szerelmes, fogatlan zaklatója üzent Pásztor Annának

Pásztor Anna zaklatója még mindig szerelmes az énekesnőbe, de állítja, a történtek után békén hagyja őt.

A férfit még augusztusban tartóztatták le, miután kést vitt az Anna & the Barbies koncertjére, és állítólag meg akarta szúrni az énekesnőt. A Blikk szerint nyolc hónapon át szinte mindennap írt leveleket az énekesnőnek, aki bár csak ritkán, szűkszavúan, ironikusan válaszolt rajongójának, Jozef ezt nem így érezte.

„Szinte egyből beleszerettem, amikor meghallottam a hangját, és megláttam. Azt gondolom, én vagyok a másik fele, mellettem lehetne igazán boldog. (...) Nem akartam őt bántani. Csak azért volt nálam kés, mert nincsenek fogaim, s úgy tudok enni, hogy az ételt pici darabokra vágom. Sosem tudnék kárt tenni Annában, hiszen szeretem. Még most is... A szerelem nem múlik csak úgy el” – magyarázta Jozef, aki azt is elárulta, a koncert lett volna az utolsó találkozásuk.

„Anna nyolc hónapon át egyszer sem adott egyértelműen elutasító választ a közeledésemre, egyszer sem írta azt, hogy hagyjam békén, vagy hogy nincs esélyem. Csak végül egyszer, a nyáron. Akkor döntöttem el, hogy elmegyek a koncertjére, utána vége. Elfogadom, hogy nem leszünk egy pár. Megígérem neki, ha kiszabadulok, akkor sem keresem soha többé” – tette hozzá.

A férfit nemrégiben igazságügyi elmeszakértő vizsgálta meg. „Bolond vagyok, de ez így jó nekem, sosem akartam unalmas, átlagos lenni. Nem tudom pontosan, mit állapított meg az orvos, de nem is érdekel. Nem akarom kihúzni magam a büntetés alól” – mondta a lapnak.