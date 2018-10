A sztárja után a címe is megvan a Trónok harca előzményének

A Trónok harca írója, George R. R. Martin a blogjában elkotyogta, hogy mi lesz a készülő előzménysorozat címe.

Egy galériában már bemutattuk a Trónok harca előzménysorozatának főszereplőjét, Naomi Wattsot, és arról is beszámoltunk, hogy a többi szerepre milyen karaktereket keresnek – most pedig az is kiderült, mi lesz a címe az új projektnek.

Meglehet, hogy a Trónok harca alapjául szolgáló könyvsorozat szerzője, George R. R. Martin véletlenül kotyogta el a címet, eddig ugyanis nem lehetett sehol hallani, ő pedig olyan természetesen írta le, mintha mindenki tudná.

Nem csigázzuk tovább: The Long Night, vagyis A hosszú éjszaka, ez lesz a címe a projektnek Martin blogbejegyzése szerint, amelyben Naomi Watts beválogatásáról számolt be.