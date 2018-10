Király Viktor kiesése előre el volt döntve az amerikai Voice-ban?

Nem nyerhetett, de nem is maradt benne tüske. A Maroon 5 énekese, Adam Levine is mindent megígért, de végül nem lett semmiféle közös munka.

Korábban sokat írtunk Király Viktor biztató amerikai tévészerepléséről, az ottani Voice-ban menetelt egy darabig, míg ki nem esett, noha esélyesnek tartották. Itt az első fellépése, amikor mind a négy mentor megfordult a fotellel, mert hallották, hogy nem átlagos a jelentkező:

„A kiesésem utáni VIP-buliban, egy-két ital után a show producere elmondta, hogy a távozásom szerepelt a forgatókönyvben. Merthogy nekem már van egy magyar karrierem, és előnyt élveztek velem szemben az amerikai, ismeretlen tehetségek, és egész egyszerűen lejárt az időm a műsorban” – mesélte a Borsnak.

Tudni kell, hogy a tehetségkutatónak hívott műsorok valójában realityk, sok elem hasonló, és persze a készítők fejében is van egy menetrend, sejtik előre, ki jut el a középső szakaszig, ki a végéig. Nyilván a nézők legnagyobb kedvencét nem ejtik ki direkt (hiszen az nézettségvesztéssel járna), és nem is csalnak a szavazatokkal, viszont alakíthatják úgy, hogy gyenge, unalmas dalt kapjon az illető, aki szerintünk már épp eleget tett a show-ban. Ráadásul egy nagy amerikai tehetségkutatót aligha nyerhet meg olyan, aki már nyert tehetségkutatót más országban, ott sikeres, és sok lemeze jelent meg – ez ugyanis azt jelentené, hogy importálni kell már az előadókat, akik nem is tehetségek már, hanem befutott emberek.

Még egy fellépése kinn:

„Nem vágták be adásba azt a részt, amikor Adam Levine azzal győzköd, hogy szerinte megnyerhetem ezt a műsort, de ha mégsem így történne, ő akkor is segít majd a karrierem építésében. Nyilván ezért döntöttem mellette” – emlékezett Viktor, akit aztán persze nem segített a volt mentora. „Persze tisztában vagyok vele, hogyan működnek ezek a műsorok, de jólesett volna, ha tényleg együttműködünk” – tűnődött.