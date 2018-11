Az 52 éves Cindy Crawford új fotót tett fel az Instagramra, smink nélkül fekszik rajta az ágyban. A képaláírással jelezte, hogy erőt kell gyűjtenie, amire szüksége is lehet, mivel a hétvégén egymás után két halloweenpartin is részt vett: az első alkalommal a Blondie énekesnőjének, Debbie Harrynek öltözött, másodszorra stewardessként pózolt George Clooney társaságában – erről is megnézhet pár fotót a smink nélküli alatt.