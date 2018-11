Ki nem találná, ki ma a legjobban fizetett tévés színész

Kijött a legjobban fizetett tévés színészek friss listája, már többen is keresnek egymillió dollárt epizódonként.

A Jóbarátok idején még hihetetlennek számított az epizódonkénti egymillió dolláros gázsi, a Variety legújabb jelentése szerint azonban ma már többen is keresnek ekkora összeget az amerikai sorozatiparban.

Az egymilliót már nemcsak az Agymenők csapata kapja meg egy részért, de mára a hagyományosan rosszabbul fizetett drámai színészek is felzárkóztak, Norman Reedus és Elisabeth Moss is ennyiért dolgozik a The Walking Dead-ben, illetve A szolgálólány meséjé-ben.

Náluk is jobb üzletet kötött azonban Jennifer Aniston és Reese Witherspoon, akik a reggeli tévéműsorok kegyetlen világáról visznek az Apple-höz egy közös sorozatot, ennek epizódjáért már 1,1 millió dollárt fognak kapni fejenként.

Ezzel az elképesztő összeggel sem kerültek a hölgyek a lista élére, napjaink legjobban kereső tévés színésze ugyanis Javier Bardem lesz, akire az Amazon és az Amblin TV bízta közös projektje, egy Hernán Cortésről szóló sorozat főszerepét – és a szerződés szerint 1,2 millió dollárt fizet neki epizódonként.

Ennek Julia Roberts pont a felét kapja a Homecoming-ban, Steve Carell is részenként 600 ezerért szerepel majd Jennifer Aniston és Reese Witherspoon már említett sorozatában. Szinte aprópénzért – epizódonként 375 ezerért – bohóckodik John Goodman a The Conners-ben, szegény Jennifer Garnernek pedig rongyos 150 ezerrel szúrták ki a szemét a Kemping-ért.

A drámai színészek közül – a listázottakból – a Rivardale fiatal szereplői, Lili Reinhart, Camila Mendes, Cole Sprouse és KJ Apa keresnek a legrosszabbul, egy epizódért "csupán" 40 ezer dollárt vihetnek haza; a vígjátéksorozatok sereghajtói, Tyler Alvarez és Griffin Gluck ennek a felét kapják az American Vandal-ért.