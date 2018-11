Tényleg szellemek járnak a horrorsorozat gyilkos házában?

Az Amerikai Horror Story első évadjában látott gyilkos ház lakói többek között azért perlik az előző tulajdonost, mert szerintük az ingatlanban valóban szellemek kísértenek.

Az Amerikai Horror Story első évadja A gyilkos ház alcímmel futott, és az ott látott Rosenheim-kúria a valóságban sem lehet egy kellemes lakhely – legalábbis a tulajdonosai, Ernst Von Schwarz és Pier A. Oakenfeld most beperelték azokat, akik 2015-ben eladták nekik az ingatlant.

A keresetben többek között az is szerepel, hogy a házban valóban kísértetek járkálnak, amiről a felperesek szerint az alpereseknek illett volna tájékoztatást adniuk.

A jelenlegi tulajok emellett jelezték, hogy a vásárláskor nem voltak tisztában azzal sem, hogy a ház egy turistalátványosság – ahová az elszánt rajongók olykor be is törnek –, illetve amiatt is panaszkodtak, hogy az előző lakók nem végeztek el minden szükséges javítást a házban.