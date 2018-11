Növényi Norbertről és Bárdosi Sándorról árul el titkokat Pordán Petra

November 4-én Pordán Petra tévés-rádiós műsorvezető és a Sümeghy Claudia-Topolánszky Tamás Yvan rendező-producer páros lesz a Sláger Téma vendége.

Hollywood lehetne akár Budapesten is?

Pordán Petra igencsak aktív a közösségi médiában. Hogy mit gondol a napjainkban egyre divatosabb influencerkedésről, illetve, hogy ez pontosan az ő esetében mit is jelent, az is kiderül majd a Sláger Témából. Ahogy arra is fény derül, van-e műsorálma, és kacérkodik-e a Sláger TV-n jelenleg is látható műsorai mellett egy még ennél is nagyobb képernyős szerepvállalással, akár egy országos tévécsatornán is. Vagy éppenséggel pont most éli meg legnagyobb álmát, a reggeli műsorvezetéssel.

Pordán Petra a Sláger Reggel kulisszatitkaiba is beavatja a hallgatókat. Elárulja például, mennyire volt nehéz a két jómadárnak, azaz Növényi Norbertnek és Bárdosi Sándornak egyik pillanatról a másikra belecsöppennie a műsorvezetésbe, hiszen negyedik műsorvezető társukkal, Abaházi Csabával együtt, március óta minden hétköznap, közösen hangolják jókedvre a fővárosiakat a Sláger FM-en.

Akik elnyerték a Montreali Nemzetközi Filmfesztivál nagydíját

A vasárnapi Sláger Téma második felében, 21 órától Topolánszky Tamás Yvan és Sümeghy Claudia lesz a vendég, akik még bemutatásra váró filmjükkel a Montreali Nemzetközi Filmfesztivál nagydíját söpörhették be. A rendező-producer kettősről kiderül majd az adásból, hogy a szakmai sikerek mellett magánéletük minden apró öröme, így kislányuk is közös. Ilyen háttérrel nem csoda, hogy első nagyjátékfilmjükkel, a világhíres Casablanca forgatásáról szóló Curtizzel a Montreali Nemzetközi Filmfesztivál nagydíjával térhettek haza.

A Sláger Témából megtudhatjuk, hogy a Casablanca rendezője, Michael Curtiz, azaz Kertész Mihály, ha nem disszidált volna a vészkorszak elől menekülve, akkor vajon napjainkban a filmvilágnak Budapest lenne-e mindaz, amit ma Hollywood jelképez. Topolánszky Tamás Yvan történelmi jártasságára is fény derül, ahogy arra is, mikorra várható a Curtiz hazai bemutatója, hogy a rövid távon pesszimista, hosszú távon túlontúl is optimista rendező mit gondol karrierjéről, jöhet-e majd egyszer csak a minden filmes által megálmodott Oscar-díj.

2018. november 4-én 20-22 óra között tehát ismét Sláger Téma a 103.9 Sláger FM-en Pordán Petrával, Sümeghy Claudiával, Topolánszky Tamással, valamint a házigazda Kalmár Tiborral, és a legnagyobb slágerekkel!