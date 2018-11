Barátait is kizárták Baleczky Annamária temetéséből

A hetvenéves korában, október 4-én, hosszan tartó, súlyos betegség után meghalt legendás bemondó temetéséről a mai napig nem tudni semmit, még egykori pályatársai, barátai sem biztosak benne, mi történt Baleczky Annamária földi maradványaival.

Baleczky végső nyughelye valószínűleg egy budapesti temető, ugyanis a fővárosban született, itt is élt haláláig. Előbb a Pozsonyi úton, majd romló egészségi állapota miatt egy budai idősek otthonában - írja a Bors.

Férje már elhunyt, és az első hírek szerint sógornője és annak gyerekei nemigen vagy csak ritkán látogatták. A lap szerint erre utal az is, hogy halálakor nem a családot, hanem egykori kolléganőjét, Bay Évát értesítették elsőként, de őt is csak a halál után egy héttel, október 11-én. Végül Bay tudatta a családdal is a szomorú hírt. Baleczky Annamária még életében maga jelezte, zárják ki rokonait az értesítési listából, mert rossz volt a viszonya távoli hozzátartozóival.

A barátok elbúcsúztak volna

"Nagyon szerettem Annamarit, de tizenkét éve nem találkoztunk, így azon én is meglepődtem, hogy engem hívtak elsőként. De azon még jobban, hogy a temetéséről még így sem tudhatok semmit. Pedig talán már megvolt, ha hamvasztás, ha koporsós temetés mellett döntött a család, bármelyik megszervezhető ennyi idő alatt. Elkísértem volna Annamarit az utolsó útjára" - mondta Bay Éva.

Mohai Gábor szintén furcsállja, hogy ha volt is, senkit nem értesítettek a temetésről. "Rendszeresen látogattam, míg be nem került az otthonba, de végül azt sem tudtam, hol töltötte az utolsó éveit. Én is vele lettem volna, ha tudok az időpontról. De még az sem biztos, hogy eltemették már" - mondta az egykori bemondó.

Keresték az idősek otthonát is, ahol Baleczky az utolsó hónapjait töltötte, de azt közölték, nem ők intézik a temetést, így fogalmuk sincs annak időpontjáról. Az MTVA-t is megkereste a lap, de ők sem tudják a választ, nem tekintik saját halottjuknak az egykori bemondónőt.