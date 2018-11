Már biztos: készül a film a 12 éve véget ért sorozatból

Örülhetnek, akik odavannak a káromkodós western műfajáért, elkezdődtek ugyanis a Deadwood-film munkálatai.

Többször felmerült az ötlet, többször be is ígérték a Deadwood feltámasztását, most azonban hivatalosan is elkezdődtek a munkálatok a sorozatot folytató filmnél.

A széria eredetileg 2004 és 2006 között ment az HBO-n, a mostani film nagyjából tíz évvel az ott látott események után játszódik, a szereplők együtt élik meg Dél-Dakota állammá válását.

A filmet az eredeti alkotó, David Milch felügyeli executive producerként, az alábbi régi szereplők biztosan benne lesznek:

Ian McShane mint Al Swearengen

Timothy Olyphant mint Seth Bullock

Molly Parker mint Alma Ellsworth

Paula Malcomson mint Trixie

John Hawkes mint Sol Star

Anna Gunn mint Martha Bullock

Dayton Callie mint Charlie Utter

Brad Dourif mint Doc Cochran

Robin Weigert mint Jane Canary

William Sanderson mint E.B. Farnum

Kim Dickens mint Joanie Stubbs

Gerald McRaney mint George Hearst

Új szereplőként csatlakozik Jade Pettyjohn, aki leginkább a Nickelodeon egyik sorozatából, a Rocksuli-ból lehet ismerős.