Sokáig láthatjuk még a Walking Dead két sztárját

Bővül a The Walking Dead univerzuma, Daryl és Carol alakítói, Norman Reedus és Melissa McBride különféle filmekben és spin-offokban is felbukkanhatnak a következő években.

Mint megírtuk, a The Walking Dead-ből kilépett Andrew Lincoln a sorozathoz kapcsolódó tévéfilmkben még visszatérhet, most a maradék két alapszereplővel, Norman Reedusszal és Melissa McBride-dal is hasonló szerződést kötött az AMC.

A két színész három évre írt alá, Reedus a pletykák szerint 50-90 millió dollárt is kaphat erre az időszakra, míg McBride 20 millióért dolgozik.

Az új szerződés nem feltétlenül jelenti azt, hogy Daryl és Carol három évig maradnak is az anyasorozatban: annyi biztos, hogy ha ki is írják őket, a Fear the Walking Dead-ben, netán más, későbbi spin-offban vagy tévéfilmben felbukkannak – sőt több produkcióban is szerepelhetnek párhuzamosan, ha megvalósul a Star Trek-hez hasonló franchise, amit az alkotók terveznek.