Nagy hülyeséget csinált a Trónok harca írója

A Trónok harca írója, George R. R. Martin kikotyogta az előzménysorozat címét, most pedig magyarázkodik miatta.

Mint arról beszámoltunk, a Trónok harca alapjául szolgáló könyvek szerzője, George R. R. Martin a blogjában elárulta, hogy a tervezett előzménysorozat címe The Long Night, vagyis A hosszú éjszaka lesz – ennek azonban nem örültek az HBO-nál.

Már a poszt megjelenésekor lehetett sejteni, hogy Martin véletlenül kotyogta el a címet, mivel korábban sehol sem volt róla szó, ő pedig láthatóan nem bejelentésnek szánta. Most egy friss bejegyzésben helyesbített is: "Az HBO közölte velem, hogy a Jane Goldman-féle pilotot (még) nem nevezték el The Long Night-nak. Ez a cím, amit én szeretnék, de jelen pillanatban a pilotnak hivatalosan nincs címe" – írta.

Martin arról is beszámolt, hogy a pilot jól halad, és más spin-offok is tervben vannak, azokról azonban egyelőre nem mondhat közelebbit. Feltételezések persze vannak, mi annak idején itt szedtük össze, hogy mit lehet sejteni a tervezett szériákról.