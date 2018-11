Weisz Fanni: Enni sem bírtam, mindennap gyomorgörccsel keltem

Weisz Fanni és férje, Hajmásy Péter is ott lesznek A legbátrabb páros második évadjában, Máltán mindennap rettegve, gyomorgörccsel keltek fel, és bár tudták, hogy vannak félelmeik, csak a feladatok közben derült ki számukra is, hogy mennyire rettegnek a magasságtól, a víztől, a mélységtől. A többi párral jó volt a kapcsolatuk, és ahogy az életben, úgy a játék során is igyekeztek elsősorban azzal foglalkozni, hogy ők jól érezzék magukat – erről meséltek az Origónak. Keddtől lesznek adásban.

Mennyit gondolkodtatok, mielőtt igent mondtatok a TV2 felkérésére?

W.F.: Én nagyon sokat vacilláltam, hogy menjünk, ne menjünk, de Peti, a férjem azonnal igent mondott. Ő beszélt rá engem is, hogy utazzunk el Máltára, és mutassuk meg, mit tudunk! Ránéztem, és annyira biztosnak tűnt a dolgában, hogy ezzel teljesen meggyőzött, így végül belementem én is.

H.P.: Fanni kilencvenöt százalékban mindenhez így áll, nagyon pesszimista tud lenni. Először félénk, nem mer kockáztatni, nem mer belevágni új dolgokba, de aztán megjön a kedve és a magabiztossága, és akkor nem lehet leállítani.

Téged mi hajtott, miért voltál biztos abban, hogy jók lennétek ebben a műsorban?

H.P.: Nem is magamban voltam biztos, hanem azt szerettem volna, ha Fanni látná, hogy milyen ügyes, milyen kemény nő. Az volt a célom, hogy ő jól érezze magát, és sok pozitív élményt, visszajelzést kapjon.

És sikerült, jól éreztétek magatokat?

H.P.: Nem! Borzasztó volt! Semmi pozitív élményt nem tudok felidézni.

W.F.: Egyetlen szép élményem van Máltáról, egyik nap megláttam egy gyönyörű, fehér galambot a szállásunknál!

H.P.: Tényleg nem sok szép élmény van, persze a feladatoktól végül kaptunk pozitív visszajelzést, voltak sikerélmények, de önmagában nem sok olyan dolog van, amit szívesen felidéznénk. Azt gondolom, hogy a párkapcsolatunk tovább erősödött, és magunkról is megtudtunk néhány újdonságot.

Például mit?

H.P.: Nem mondom, hogy piperkőc típus vagyok, de fontos, hogy miben alszom, milyen a párnám. Na, Máltán szalmaágyon is aludtam, és nem volt életem legjobb élménye.

Volt bennetek félelem, reggelente izgultatok azon, hogy vajon mi vár rátok aznap?

W.F.: Igen, minden reggel összeugrott a gyomrom, alig tudtam enni. Sokat gondolkodtam azon, hogy mi vár ránk, milyen félelmetes lesz a következő feladat. Tudtam, hogy úgyis menni kell, a férjem is biztatott, hogy egyek, de nem bírtam a falatokat lenyelni. Most már persze minden rendben van, itthon eszem rendesen.

H.P.: Ez tényleg nem vicc, minden reggel gyomorgörccsel keltünk, és ha hiszitek, ha nem, halálfélelme is volt az embernek egy-egy feladat során. Nagyon-nagyon félelmetes volt, tényleg nehéz szavakkal leírni.

Mi az, amitől leginkább féltetek? Magasság, mélység, bezártság?

H.P.: Sosem gondoltam arra, hogy én mindentől félek, de ez a műsor rávilágított arra, hogy így van.

W.F.: Azt hittem, hogy csak a víztől fogok rettegni, de az csak egy volt a sok közül, én is mindentől féltem. Láttam a tévében sok mindent, A legbátrabb páros első évadját is, de teljesen más ám ott lenni, és átélni helyben. Most is feláll a szőr a kezemen, ha visszagondolok, hogy mennyire féltem!

A cikk folytatódik lapozzon tovább!