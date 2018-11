Bármin képes összeveszni Tóth Andi és Szabó Ádám

Tóth Andi és Szabó Ádám mindketten lobbanékony természetűek, gyakran összevesznek, és olyankor nem csak az énekesnő viszi fel a hangját.

Tóth Andi és párja közt hét év korkülönbség van, ettől függetlenül remekül működik a kapcsolatuk. Bár az énekesnő még csak 19 éves, már a családalapítás is szóba került köztük: míg ő megelégedne egy gyerekkel, Szabó Ádám szerint az igazi család három gyereknél kezdődik.

A pár néha kifejezetten élvezi a hevesebb szócsatákat, képesek apróbb dolgokon is nagyon összeveszni."Mindenki azt gondolja, hogy én vagyok a tüzesebb, akaratosabb fél, Ádám pedig csendesebb típus, ám ez otthon, a négy fal között egyáltalán nem igaz. Bizony ő is gyakran felemeli hangját, és képesek vagyunk apró dolgokon is összeveszni" - vallotta be az énekes a hotnak.

Hozzátette, néha már perceken belül nevetnek azon, milyen butaságokon vesztek össze. Szerinte az a legfontosabb, hogy egy-egy ilyen szituáció után mindketten belássák a hibáikat.