Kiderült, mennyit keres a legmenőbb tiniszínész

A Stranger Things-ben Elevent játszó Millie Bobby Brown jelentős fizetésemelést kapott a harmadik évadra, felnőtt kolllégáival egy szintre került.

Hivatalosan is megerősítették a korábbi pletykát, miszerint Millie Bobby Brown a Stranger Things harmadik évadjára már ugyanakkora gázsit fog kapni, mint a sorozat felnőtt sztárjai, Winona Ryder és David Harbour.

Epizódonként 350 ezer dollárról, jó 95 millió forintról van szó, ami, nyolc-kilenc résszel számolva egy szezonra, szép kis summa, bebetonozza Brown helyét a leggazdagabb gyereksztárok között – bár már nem sokáig fog ebbe a kategóriába tartozni, hisz pár hónap múlva 15 éves lesz.

A színésznő közben fontos szerepet kapott a Godzilla-franchise-ban is, a jövőre érkező Godzilla: King of the Monsters után a tervezett folytatásban, a Godzilla vs. Kong-ban is benne lesz.