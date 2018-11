14 milliárd forintot követelnek a sátánisták egy sorozat miatt

Az amerikai sátánista egyház lopással vádolja a Chilling Adventures of Sabrina alkotóit, 50 millió dolláros keresetet nyújtott be az ügyészséghez.

Mint arról korábban beszámoltunk, a Sátán Temploma berágott a Sabrina, a tiniboszorkány új verziójára, a Chilling Adventures of Sabrina-ra, mert abban feltűnt a bálványuk, egy Baphomet-szobor pontos mása.

Az egyház most beadta a keresetet is a New York-i kerületi ügyészséghez, 50 millió dollárt, körülbelül 14 milliárd forintot követelnek az állítólagos plágium miatt.

A sorozatot adó Netflix elvileg módosította, a széria hangulatához igazította a szobrot, így előtte két gyerek is figyeli a sátánt – arról viszont, hogy ez elég-e a kártérítés elkerüléséhez, majd a bíróság dönt.

A Chilling Adventures of Sabrina az eredetileg 1996 és 2003 között futott Sabrina, a tiniboszorkány új változata, amely a régi tinisorozatnál jóval sötétebb hangulatú lett, az okkultizmussal is kacérkodik – nem véletlenül szerepel benne a Baphomet-szobor.