David Attenborough újabban a Netflixnek dolgozik, jövőre a már bejelentett BBC-sorozat, a Dynasties mellett jön vele az Our Planet is, amelyet négy évig forgatott a netes tartalomszolgáltató. A nyolcrészes széria – a Bolygónk, a Föld-höz hasonlóan – az egész Földet, annak szépségét és törékenységét mutatja be 4K-s kamerákkal forgatott, lélegzetelállító képekkel. Az első epizód április 5-én érkezik, addig is nézzen bele, mire számíthat!