Ez lehet az év legjobb horrorsorozata

Borzasztóan kevés a jó horrorsorozat manapság, így okkal reménykedhettünk benne, hogy a Shirley Jackson műve alapján készült The Haunting of Hill House felüdülés lehet a borzongásra szomjazó nézőknek. A pilot epizód alapján határozottan örülhetünk, egy igényes és hatásos nyitányon vagyunk túl.

A Netflix szériája szokás szerint a tízepizódos sémát követi, így az elsőben a karakterek és atmoszféra építésén van a hangsúly. Nincs fékevesztett tempó, de ez így van jól, tökéletesen látszik már most, hogy a történetet bizony komplex és tele van misztikummal. No, de mire is lehet számítani?

Adott öt testvér, akik egy hatalmas, ódon házban éltek gyerekként. A kastélyszerű építmény idővel Amerika egyik leghíresebb szellemjárta helye lett, ebben pedig hőseinknek is van némi szerepe. Az egyik kislány egy „ferde nyakú nőt” vél látni a szobájában, amikor egy nap tragédia történik, a család kénytelen elhagyni a házat. Felnőttként szembe kell nézniük a múlt sérelmeivel, ami ijesztő titkokat tartogat.

A szinopszisból kikövetkeztethető, hogy a cselekmény két szálon zajlik. A múltban, amikor a főhősök gyerekek, illetve napjainkban, mikor felnőttként élik mindennapjaikat. A középpontban a legidősebb fiú, Steven (Michiel Huisman) áll, aki sikeres író, többek közt a saját történetét is megírva vált híressé. A család már közel sem tartja olyan szorosan a kapcsolatot, mint egykoron, ráadásul Steven húga, a problémás Nell (Victoria Pedretti) eltűnik és a bátyja feladata lesz felkutatni.

Ugrálunk az időben

A pilot számos kérdést feltesz, kiválóan építi világát és folyamatosan ugrál az időben. Ez mégsem teszi zavarossá vagy követhetetlenné az összképet, sokkal inkább szemlélteti, hogy milyen események vezettek a mára kialakult szituációhoz. Megismerjük a testvéreket, akik közt a racionálisan gondolkodótól kezdve a mentálisan leépültig mindenki megtalálható. Érezhető, hogy egy ideje külön utakon járnak, de a pilotban látottak miatt összefutnak a szálak.

Nehéz megmondani hova fog kifutni a végkifejlet, illetve mik lehettek azok a múltbéli sérelmek, amik idáig vezettek, de ebben rejlik a sorozat egyik nagy erőssége. A néző is együtt él a látottakkal, s válaszokat akar kapni a számtalan felgyülemlett kérdésre.

Nem ijesztget ész nélkül

A The Haunting of Hill House elvileg horror, de aki folyamatosan ránk törő rémségekre számít, csalódni fog. Tisztán látszik, hogy az ijesztő felütés egyfajta adalék, a széria sokkal inkább egy komor és sötét dráma. Nyilván vannak félelmetes jelenetek, de meglepő mód kerülik a hatásvadászatot, ami több mint örvendetes. Előkerül a spiritualitás, misztikum és a szellemvilág, de kellően árnyalva és cseppet sem tolakodóan. A nyitány epilógusa szintén kiváló érzékkel zárja a pilotot, s mi nézők is hüledezve futhatunk a válaszok után, akárcsak Steven.

A komplett szezont az a Mike Flanagan írta és rendezte, aki az elmúlt néhány évben az amerikai horror egyik fenegyerekévé nőtte ki magát. Ő dirigálta a remek Hush, a Mielőtt felébredek vagy a Stephen King adaptáció Gerald's Game című filmeket. A The Haunting of Hill House tehát jó kezekben van, így minden esély megvan rá (a pilot alapján is), hogy az év horrorszenzációja legyen belőle a tévében.

Péter Zsombor