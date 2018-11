A sorozatok helyszíneit sem kíméli a kaliforniai tűz

A Westworld egy forgatási helyszíne is leégett.

Mint korábban írtuk, újabb 14 holttestet találtak a kaliforniai tűzvész helyszínén, és ezzel 23-ra nőtt a halálos áldozatok száma - közölte helyi idő szerint szombaton a kaliforniai erdészeti és tűzvédelmi hivatal.

A 26 ezer lakosú Paradise kisváros szinte teljesen megsemmisült, 6700 épület - jórészt lakóház - vált a lángok martalékává. Kétezer tűzoltó küzd a lángok ellen, egyelőre csekély sikerrel. Több mint 150 ezer embert kellett kitelepíteni.

Az emberi tragédiákhoz képest nyilván semmiség, de a sorozatrajongók számára talán érdekes lehet, hogy forgatási helyszínek is megsemmisültek, így a Westworld, a Dr. Quinn, a Medicine Woman stábja is szomorkodhat. A The Bachelor című valóságshow egyik helyszíne is leégett, ahogy Caitlyn Jenner villáját is elérte a tűz.