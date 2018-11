Aurelio átverte Berkit, távozott a TV2 műsorvezetője

Elindult Máltán felvett A Legbátrabb Páros kalandreality második menete, egy héttel az előző után. Az első, bő háromórás adás végén ki is esett az első páros, mindenképp meglepetés a személyük.

El sem kezdődött a kaland, de az egykori villalakó Szögeczki Ági már bőgött a víz fölé lógatott ketrec láttán, Aurelio pedig jó öreg szokása szerint ordibált. Ebből is látszott, hogy előbbit azért válogatták be a csapatba, hogy pityeregjen, utóbbit pedig extrovertált egyénisége, hangoskodása miatt szemelték ki. Aureliónak és párjának nem is sikerült az első feladat, a valóságshow-ból érkezett srác kiabált, tombolt, köpött egyet, erőteljesen rázta a rácsot – még jó, hogy ketrecbe volt zárva.

Berki pedig érthetetlen, mit művelt, illetve nem művelt: az égvilágon semmit nem csinált, mindent a párjára hagyott. Ha rajta múlt volna, még most, november 13-án is merülnének le, emelkednének fel szép ütemesen, a helyi rákhalászok és kocahorgászok nagy derültségére. Fel is adták inkább, Berki meg nem adott kielégítő magyarázatot arra, miért blokkolt le hosszú percekig.

Cooky és párja feladták, Weisz Fanniék nagy nehezen, hét perc alatt letudták a feladatot: ők is ketrecben merültek, ahol kulccsal kellett bíbelődni, majd láncot fűrészelni. Szögeczki Ági természetesen a feladat végén is sírt egyet, férje szerint „elkerülte a pánikot, ami csodálatos." Ehhez képest szegény végig kiabált kétségbeesve, a végén meg úgy kapaszkodott a vasrúdba, a magasban, mintha száz méter szakadék lenne alatta, nem öt méter, majd tengervíz. Íme:

Laky Zsuzsiék nyertek 4 perc 23 másodperccel, Ágiciáék a drámázás közepette másodikak lettek. Három pár adta fel, őket a máltai erőd fenti részére száműzték, ott kaptak szállást: Aurelio és barátnője konkrétan a teraszon kaptak egy fedél nélküli fekvőhelyet, egy szalmaágyat, közvetlenül a pottyantós budi mellett.

Volt balhé és sírás már az első este, lapozzon!