Détár Enikő: Másodpercek alatt lepörgött az egész életem

Détár Enikőnek több autóbalesete volt már, egyszer terhesen sodródott le az útról.

A közelmúltban autóbaleset érte Détár Enikőt és a párját: bár ők vétlenek voltak, autójuk totálkárosra tört. A színésznő ült az autóban, az előtte lévő fejtámlát fejelte le, és az orrán keletkezett egy kisebb sérülés. Détárt szinte meg sem viselte az egész, hiszen előtte már kétszer is átélt súlyos baleseteket. Először akkor, amikor a lányával, Gigivel volt hat és fél hónapos terhes, és egy ködös napon autójával lesodródott a csúszós útról.

"Előadásról siettem hazafelé. Köd volt, esett az eső, én pedig megcsúsztam és lesodródtam az útról. Mint ahogy a romantikus regényekben olvashatjuk: nos, előttem is másodpercek alatt lepörgött az egész életem... Aztán valaki mintha visszalökött volna az alagút másik oldalára, ahol az élet kapuja nyílt. Rájöttem, hogy élek! Majd a semmiből hirtelen megjelent egy nyergesvontató, aminek a sofőrje egyből kórházba vitt. Neki köszönhetően a baba is, és én is megúsztuk a balesetet. A sors fura fintora, hogy az apukám autóbalesetben veszítette az életét. Egy nyergesvontatóval ütközött, amikor meghalt..." - idézte fel a Blikk Rúzsnak.

Jó néhány évvel később, 2015-ben a színésznőt újabb súlyos autóbaleset érte: ekkor is másodpercek alatt lepergett előtte az élete, a szeme sérült meg súlyosan.