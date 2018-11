A túlsúlya miatti kritikákról vallott a fehérneműs Mádai Vivien

Mádai Vivien nem gondolta volna, hogy egyszer egy fehérneműmárka arca lehet - legújabb fotózása után arról posztolt, hogy mennyire bántották a súlya miatt kapott kritikák, és hogy érezte magát akkor a bőrében.

"Ha nekem 8 éve valaki azt mondja, Vivikém egyszer majd a Triumph kirakatában leszel, valószínűleg simán kinevetem, vagy legalábbis jót mosolygok rajta. De túl a pironkodáson, ennél sokkal nagyobb jelentősége is van ezeknek a képeknek. Hogy miért? Mert iszonyú küzdelmes volt felülkerekedni azokon a "duci lány a tévéből" kritikákon, amit egy-egy rosszindulatú ember anno rám aggatott, és akik ilyen jelzőkkel illettek például, hogy: Úgy néz ki, mint aki megette a saját ikertestvérét" - idézte fel legújabb fehérneműs fotója mellett.

"Nem azért fájt, mert ezeket megkaptam, hanem mert fel nem foghattam, miben más valaki megítélése vagy személyisége, mert éppen van mit rajta fogni. Nevetek ezen ma már, bár valahol borzasztó szomorú, hogy mennyi gonoszságra képes az ember, és mennyi fájdalmat kell átélnie annak, akin esetleg van egy kis felesleg. És higgyétek el, rengeteg nő küzd ezzel!" - írja.