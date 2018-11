Matt LeBlanc, Joey visszatér, és önmagát adja

November 16-tól a Sony Max az elejétől leadja a Sikersorozatot, minden szombaton képernyőn lesz.

Biztatóan indult egykor az Episodes, a Sikersorozat, mert két televíziós kultúra összecsapását mutatta be fanyar iróniával, vicces helyzetekkel. A sztori kezdete arról szólt, hogy egy angol írópáros Hollywoodba költözik, hogy részese legyen a brit földön jól menő sorozatának amerikai remake-jének. Ott szembetalálják magukat egy egészen más tévés világgal, ahol egyáltalán nem nevetnek a klasszikus angol humoron, ellenben minden sokkal harsányabb, fiatalosabb, felszínesebb.

Tévés szériájuk szinte felismerhetetlenül átalakul, a helyi viszonyoknak megfelelően, és még meg is kapják Matt LeBlanc-t, aki a fikciós sorozatban épp az, aki a valóságban lehet: egy mindenki által ismert szitkom-színész, aki a Jóbarátokban játszott tíz évet, majd a Joey-ban kettőt. Egyszerű, szexista srác, hajkurássza a nőket, általában felszínes, felületes, de közben nagy a szíve, segít, ha baj van, a barátokkal pedig szokatlanul bőkezű.

Most lehet követni itthon is az elejétől (az HBO GO-n is megnézhető), aki szereti Joe-t, az ezt is szeretni fogja. Az USA-ban amúgy nem nézőbarát időzítéssel került képernyőre az Episodes: 2011-ben kezdődött, de 2013-ban például egyetlen árva részt sem adtak le belőle. A negyedik évad 2015 márciusában véget ért, és amikor már a rajongók is elfelejtették szinte, sőt, a főszereplő is egészen más sorozatot forgatott, 2017 augusztusában visszahozták egy utolsó menetre, majdnem másfél évnyi néma csend után.

Ez a hosszú szünet, végtelennek tűnő leállás persze nem csak Matt LeBlanc sorozatát érintette, de nem is nagyon gyakori. Persze a Trónok harca hívei csak sötét arccal, keserűen bólogatnak, hiszen ők épp 2018-ban egy árva részt sem láthattak kedvenc szériájukból. Nekik is van viszont egy jó hírünk.