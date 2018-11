Negyedik válása után új életet kezdett Gregor Bernadett

A nemrégiben teljesen új életet kezdő Gregor Bernadett a munka mellett minden idejét kisfiának, Álmosnak szenteli.

Alig több mint egy hónapja derült ki, hogy Gregor Bernadett negyedik házassága is zátonyra futott – a válásról Szarvas Attila számolt be a közösségi oldalán. A színésznő azóta a munkával és 12 éves fiával tölti idejét.

„Reggel hatkor kelek. Elkészítem a reggelit és a tízórait Álmosnak, akit el is viszek kocsival az iskolába. Igaz, alig pár perc sétára van a suli, de mindig megszánom, annyira utál felkelni. Nemrégiben rájöttem, hogy sokkal hamarabb eljutok a színházba, ha tömegközlekedek, így 25 év után vettem bérletet. Nagyon élvezem, igazi tanulmányutak ezek, hiszen figyelhetem az embereket. Izgalmas, miket lehet megtudni róluk” – mesélte a Blikknek.

A lapnak arról is beszélt, hogy minden szabadidejét kisfiával és állataival tölti. „Idillinek hangzik, és valahol az is. Persze, rengeteget dolgozom, most három héten keresztül minden este lesz előadásom. Mindig más, de éppen ezért élvezem. Volt korábban arra is példa, amikor azt éreztem, túlhajtom magam, de ez az időszak most annyi élményt ad, hogy csak áradozni tudok róla.”