Cooky barátnője rosszul lett, orvost hívtak hozzá

Cooky és párja, Szécsi Debóra voltak az első kiesők A Legbátrabb Páros második évadjában. A lány a hajón olyan rosszul lett, hogy orvos kellett neki.

„Nehéz volt. A feladatok is azok voltak, a hajón rosszul lettem, tengeribeteg lettem, és a kisfiunkat is otthon kellett hagyni. De most muszáj volt ezt kipróbálni, mert ha most nem hagyom el pár napra, akkor később sem tudtam volna. A baba nagyon jól érezte magát" – nyugtatta meg Szécsi Debóra a kicsi miatt aggódókat, ugyanis 7 hónapos volt a kicsi, amikor a szülei Máltára utaztak a reality miatt.

Debóra édesanyja jött érte, a páros meg tudta, hogy jó helyen lesz. „Viszont a szabályok miatt nem volt nálunk telefon, csak napi 5-10 percet hagyott a stáb naponta. Nagy lelkiismeret-furdalásom volt. Nem akartam ezt, a telefonon keresztül szörnyű volt, mintha egy távoli baráthoz beszéltem volna" – magyarázta Cooky.

„A műsor profi, hibátlan, de én nem voltam az igazi, nem voltam teljesen magam. Hiányzott Kevin. Amúgy sem nekem való ez a műsor: miért szavazzak ki valakit, akit szeretek?" – tűnődött a francia rádiós a Fem3 Caféban.

Aurelio váratlan húzása miatt két cimbora kényszerült párbajozni a második évad első adásának végén. „Berki Krisztiánt kedvelem, nem volt kedvem párbajozni vele. Csak egy ponttal kaptunk ki, majdnem bennmaradtunk" – summázta Cooky.

