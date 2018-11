Két új sorozat is jön a Trónok harca írójától

Két új széria is készül a Hulura George R. R. Martin könyvsorozata, a Wild Cards alapján.

A Trónok harca alapjául szolgáló könyvsorozat szerzője, George R. R. Martin másik híres ciklusa, a Wild Cards adaptációs jogait már 2016-ban eladta a Universal Cable Productionsnek, amely most két sorozatot is készít az anyagból a Hulura.

A forgatókönyvet Andrew Millerre bízták, aki korábban olyan sorozatokat írt, mint a Belém bújt a kisördög vagy a The Secret Circle, de színészként is ismerhetjük, a Kocká-ban vagy a Semmi-ben is játszott.

A Wild Cards-könyvsorozatból 1986 óta 27 kötet jelent meg – némelyik magyarul is olvasható –, a története egy földönkívüli vírussal indul, amely 1946-ban terjedt el New Yorkban, és azokat, akiket nem ölt meg, mára mutánssá vagy szuperhőssé változtatta.