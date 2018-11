Megújult külsővel, smink nélkül pózol Cinthya Dictator

Cinthya Dictator rendszeresen változtatja külsejét, nehéz követni, hogy épp milyen színű hajjal, milyen frizurával bukkan fel. Most egy fotósorozat részeként magát fotózta, az önportréban pedig minél jobban meg akarta mutatni, hogy milyen is ő valójában. "Nehéz volt tudatosan önmagamnak lenni...többször neki indultam, mire sikerült lefotóznom. A képen végül úgy döntöttem, nem viselek sminket...szerintetek ez a kép én vagyok? És ha igen akkor miért?" - kérdezte a követőket. (A kép oldalán található nyíllal lapozhat, talál egy közelebbi képet is a modellről.)