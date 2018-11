Csobot Adél elárulta, milyen egy napja két kisgyerekkel

Csobot Adél mindig hangoztatta, hogy fiatalon szeretne édesanya lenni, 24 évesen már két kisfiú anyja - párja, Istenes Bence, sokat utazik, ezért napokra egyedül marad a gyerekekkel. Mint blogjában írja, sokszor érzi, hogy nagyon fáradt és fáj mindene - de minden perce megéri.

Blogjának negyedik részében az énekesnő egy napjáról számol be részletesen, amit a gyerekeivel hármasban tölt.

"Reggel van, pontosan 9 óra 4 perc, épp kiszálltam a zuhany alól. Egy gyors törölközés után magamra dobtam az én édes, kis pihe-puha, rózsaszínű, unikornisos) köntösöm, a finom illatú testápolómra (amire - őszintén mondom - már napok óta vágyom) nincs elég idő. Igyekeztem nagyon-nagyon gyorsan végezni, lemosni magamról az előző nap fáradalmait, hiszen Ádin bármelyik pillanatban felébredhet. Arról már nem is beszélve, hogy Nátán 2 percenként fut hozzám be a fürdőbe, hogy: Anya, gyejee mááj! vásájojunk" - vázolta, hogy indul egy napja.

Arról is részletesen ír, hogyan mennek hármasban a játszótérre és a gyerekorvoshoz, és őszintén vall az anyaság nehézségeiről. "Kb. fél 9 lehet, Ádin már megfürdetve, Nátán még a kádban fújja a buborékokat. Pizsibe bújás, egy utolsó FaceTime apával, két esti mese, majd Nátán egyik kedvenc része, az imádkozás után jöhetnek az álommanók...Szinte már lecsukott szemmel nézem őket, ahogy elégedetten álomba szenderülnek. Én is elfáradtam... nem is kicsit. Tényleg úgy érzem, mintha mindenem fájna, de nem érdekel, nem törődöm vele. Csak egy gondolat jár a fejemben, hogy minden perce megérte."