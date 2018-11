Izgalmas színésznővel erősít a Star Wars-sorozat

Gina Carano is csatlakozott a készülő élőszereplős Star Wars-sorozatok egyikéhez, a The Mandalorian-hoz.

Gina Carano is benne lesz a Jon Favreau-féle Star Wars-sorozatban, a The Mandalorian-ben, Pedro Pascal oldalán láthatjuk majd – míg a másik tervezett Star Wars-szériában, a Zsivány Egyes előzményében Diego Luna ismétli meg a filmbeli szerepét.

Azt egyelőre nem lehet tudni, hogy Caranóra a The Mandalorian-ben milyen karaktert bíznak, de bizonyára kemény csajként láthatjuk, hisz korábban harcművész volt, a thai boksz után a kevert harcművészetben, vagyis az MMA-ban is kipróbálta magát, eredményesen szerepelt pár versenyen is.

Színésznőként a Blood and Bone-ban debütált 2009-ben, utána olyan filmekben tűnt fel, mint a Halálos iramban 6, a Mentőakció vagy a Deadpool.