Pintér Tibor újra szingli, rengeteg huszonéves lány keresi

A napokban ért véget Pintér Tibor viharos kapcsolata, a színész állítja, rengeteg nő ostromolja a szakítás óta.

"Rengeteg nő keresi a társaságom, kiváltképp a 20 évesek írogatnak zéró gátlással a különböző közösségi oldalakon, egyesek szinte már-már könyörögnek azért, hogy lefeküdjek velük. Bevallom férfiasan, hogy volt idő, amikor kihasználtam a lehetőséget, de szerintem ezt is ki kellett próbálnom ahhoz, hogy mára letisztuljak. Az egy éjszakás kalandok időszaka azonban már a múlté, hidegen hagynak a pikáns megkeresések" - mesélte Pintér Tibor a Lokálnak.

Arról is mesélt, hogy barátai már Fridával való kapcsolata elején figyelmeztették, hogy gondot okoz majd nagy korkülönbség. "Sajnos igazuk volt. Jobban belegondolva a problémáink nagy része valóban ebből fakadt, de erről egyikünk sem tehet, mi minden megpróbáltunk" - tette hozzá.

Segíti volt párját, és a lapban kért bocsánatot tőle: "Ezúton is üzenem Fridinek, hogy sajnálom azokat a meggondolatlan kifejezéseket, amelyekkel az utóbbi időben esetleg megbántottam. Nem akartam neki rosszat, sajnos nagyon elharapózott köztünk a feszült hangulat, de ettől függetlenül továbbra is segítem, albérletének induló költségeit is én fedezem."