Hugh Grant lesz Nicole Kidman férje

Hugh Grant is csatlakozott Nicole Kidman új HBO-s projektjéhez, a The Undoing-hoz.

Úgy tűnik, Hugh Grantnek bejött, hogy a tévére dolgozik, az Egy nagyon angolos botrány után újra egy ismét egy minisorozatban vállalt szerepet, ő is benne lesz az HBO-ra készülő The Undoing-ban.

A szériát Nicole Kidman készíti a Hatalmas kis hazugságok alkotójával, David E. Kelley-vel közösen, az alapjául Jean Hanff Korelitz magyarul is olvasható regénye, a Tudhattad volna (You Should Have Known) szolgál.

A történet egy családanyáról (Kidman) szól, akinek az életében látszólag minden a legnagyobb rendben van, míg egy nap a férje (Grant) eltűnik, és a helyén nem marad más, mint egy sor rettenetes felismerés.